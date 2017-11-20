Похищенные в США дневники Джона Леннона через 10 лет нашли в Берлине

22:20, 20 ноября 2017
Мир
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58-летний подозреваемый в краже дневников Леннона был задержан в Берлине, его подельник прячется в Турции.

Украденные у Йоко Оно дневники Леннона больше не в руках преступников / Фото rollingstone.com

Немецкая полиция задержала мужчину, у которого обнаружили похищенные более 10 лет назад личные вещи солиста Beatles Джона Леннона, включая его дневники. Об этом сообщает The Associated Press, передает Европейская правда.

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Берлинская полиция заявила, что 58-летний подозреваемый был задержан в немецкой столице в понедельник. По данным полиции, еще один подозреваемый живет в Турции и сейчас является "недоступным" для правоохранительных органов.

В заявлении полиции говорится, что найденные предметы, включая дневники, были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в Нью-Йорке в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, в мае тела женщины и двух детей обнаружили в квартире Джона Леннона в Ливерпуле.

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