Тела женщины и двух детей обнаружили в квартире Джона Леннона в Ливерпуле

Тела женщины и двух детей обнаружены в ливерпульской квартире, где жил легендарный музыкант группы "Битлз" Джон Леннон.

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Инцидент произошел во вторник вечером - полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет, пишет Русская служба BBC.

По подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина, позднее его госпитализировали. Других подозреваемых нет.

Полиция графства Мерсисайд считает, что преступление произошло на бытовой почве. Судмедэксперты выясняют непосредственную причину смерти.

Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер группы "Битлз" Брайан Эпштейн.

По словам соседей, поклонники ливерпульской четверки регулярно наведывались к квартире музыканта, сюда часто организовывались экскурсии.

"Туристы все время останавливаются у этого дома, потому что там жил Джон Леннон", - рассказал один из соседей. С его слов, в квартире жила семья с двумя маленькими детьми.

Джон Леннон и Синтия прожили вместе до 1968 года. На следующий год после развода Леннон женился на Йоко Оно.

Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Его убийцу Марка Чепмена приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее скончался первый менеджер ливерпульской четверки.