Во Франции из-за ссоры с девушкой полицейский убил троих человек и еще троих ранил

Французский полицейский убил троих человек и ранил еще троих в городке Валь-д'Уаз неподалеку от Парижа. Об этом сообщает France Bleu передает "Европейская правда".

По предварительным данным, причиной убийства стала любовная ссора. Накануне трагедии девушка объявила 31-летнему полицейскому о своем желании с ним расстаться.

В субботу вечером полицейский ругался в машине со своей девушкой возле ее дома, после чего достал табельный пистолет и выстрелил в нее. Девушка находится в критическом состоянии.

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В инцидент пытались вмешаться двое прохожих, но полицейских их застрелил. Затем он отправился в дом девушки и убил ее отца, серьезно ранил мать и прострелил ногу сестре.

После этого он наложил на себя руки, его тело нашли в машине.

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