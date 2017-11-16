В Латвии боевика ИГ отправили в тюрьму на 10 лет

Рижский окружной суд на 10 лет лишения свободы приговорил Мартиньша Гринбергса за участие в боевых действиях на стороне террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает портал Delfi, передает Европейская правда.

Этим приговором отменен приговор суда первой инстанции, который оправдал Гринбергса по статье об участии в преступлениях организации против человечества и военных преступлениях. Осужденный заявил, что считает сегодняшний приговор признаком коррумпированности государства, а также того, что "настоящие террористы - это государство". Его адвокат намерен обжаловать приговор в Верховном суде в кассационном порядке.

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Гринбергс в последнем слове заявил, что больше не верит в ислам и вернулся к христианству. Он также сказал, что в Латвию вернулся добровольно, попросив депортации из Турции, а также сотрудничал с Финляндией в борьбе с международным терроризмом.

Также осужденный заявил, что никогда не стрелял и даже не целился в людей. Он выразил сожаление в содеянном. Уголовный закон за участие в преступлениях против человечества, мира или военных преступлений предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Летом прошлого года Полиция безопасности получила информацию, что гражданин Латвии Гринбергс задержан в Турции, а в сентябре турецкая власть приняла решение о его депортации. Это первый приговор суда по делу о противоправном участии в вооруженном конфликте.

Как сообщал УНИАН, боевики ИГ потеряли 95% территории Сирии и Ирака.