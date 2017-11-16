Боевики ИГ потеряли 95% территории в Сирии и Ираке - Госдеп

Террористическая группировка "Исламское государство" потеряла 95% занимаемой ранее территории. Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк, передает РБК со ссылкой на сообщении Госдепартамента.

По словам Макгерка, с тех пор, как в 2014 году была сформирована международная коалиция, от власти группировки были освобождены 7,5 млн человек. "ИГИЛ потеряло 95% территории, которую оно когда-то контролировало", - заявил он.

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Макгерк подчеркнул, что с тех пор ИГ не вернуло ни единого метра территории, которую потеряло. "У ИГ больше нет столицы, так называемый халифат разваливается, они бегут туда, где могут спрятаться", - добавил он.

Однако американский спецпредставитель в коалиции заверил, что террористов нигде не оставят в покое, "от Ливии до Филиппин и Афганистана". "Это битва поколения, которая требует продолжения международного сотрудничества", - сказал Макгерк.

По словам Макгерка, против террористов борется одна из самых больших коалиций в истории - 74 государства, включая членов НАТО, Лиги арабских государств и Евросоюза. Макгерк также напомнил о необходимости интенсифицировать гуманитарную помощь.

По его словам, на встрече представителей коалиции в Иордании обсуждалась помощь в восстановлении Сирии, а также произошла учредительная встреча Донорского консорциума, который будет обсуждать вопросы вложения средств в эту деятельность.