В Швеции перевернулся грузовик с 20 тоннами тефтелей

На одной из автотрасс в округе Скараборг на западе Швеции перевернулся грузовик, перевозивший около 20 т ​тефтелей. Прицеп с грузом оказался тяжелее грузовика, передает РБК.

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Инцидент произошел между городами Скара и Йётене. Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву. В результате инцидента никто не пострадал.

Часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. В полиции рассказали, что их придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП, но это займет целую ночь.

Как сообщал УНИАН, в августе в России медведи съели тонну рыбы, которую высыпал пьяный водитель грузовика.