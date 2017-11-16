В Швеции перевернулся грузовик с 20 тоннами тефтелей

13:32, 16 ноября 2017
Мир
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Водитель грузовика с тефтелями не справился с управлением на замерзшей дороге.

Тефтели оказались на дороге / Фото jrg603* via flickr.com

На одной из автотрасс в округе Скараборг на западе Швеции перевернулся грузовик, перевозивший около 20 т ​тефтелей. Прицеп с грузом оказался тяжелее грузовика, передает РБК.

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Инцидент произошел между городами Скара и Йётене. Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву. В результате инцидента никто не пострадал.

Часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. В полиции рассказали, что их придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП, но это займет целую ночь.

Как сообщал УНИАН, в августе в России медведи съели тонну рыбы, которую высыпал пьяный водитель грузовика.

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