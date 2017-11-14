"Милашка Трюдо": премьер Канады расцеловал филиппинских женщин-предпринимателей (видео)

10:08, 14 ноября 2017
Мир
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Канадский премьер-министр провел встречу с участниками проекта Great Women Project, который направлен на оказание помощи женщинам-предпринимателям, занятым в сфере малого бизнеса. Поцелуй достался и одному мужчине.

Rappler

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо очаровал филиппинских женщин-предпринимателей, расцеловав их в щеки. Об этом сообщает  местный новостной портал Rappler.

Канадский премьер-министр провел встречу с участниками проекта Great Women Project, который направлен на оказание помощи женщинам-предпринимателям, занятым в сфере малого бизнеса.

Как пишет издание, после завершения программы одна из участниц попросила Трюдо поцеловать ее в щеку, что он и сделал. Вскоре канадскому премьеру пришлось расцеловать всех филиппинских женщин-предпринимателей, которые находились в комнате. Поцелуй в щеку "достался" и мужчине-предпринимателю, также оказавшемуся на мероприятии.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей сети. В комментариях к видео девушки стали хвалить Трюдо за его "невероятную доброту" и называть "милашкой".

Как сообщал УНИАН, коллекция носков Джастина Трюдо пополнилась украинским экземпляром. Презент коллеге во время визита в Канаду передал Владимир Гройсман.

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Теги: #Трюдо целуется#Трюдо очаровал женщин