Гройсман подарил Трюдо украинские носки (видео)
04:54, 03 ноября 2017Политика
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Яркие носки - одно из увлечений премьер-министра Канады.
Коллекция носков Джастина Трюдо пополнилась украинским экземпляром. Презент коллеге во время визита в Канаду передал Владимир Гройсман, сообщает ТСН.
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"Продвигаем украинский экспорт", - написала в соцсети торговый представитель Украины Наталия Микольская и выложила фотографию. Яркие носки с необычными узорами - одно из увлечений премьер-министра Канады.
Как сообщал УНИАН, на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.
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