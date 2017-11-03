Гройсман подарил Трюдо украинские носки (видео)

Коллекция носков Джастина Трюдо пополнилась украинским экземпляром. Презент коллеге во время визита в Канаду передал Владимир Гройсман, сообщает ТСН.

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"Продвигаем украинский экспорт", - написала в соцсети торговый представитель Украины Наталия Микольская и выложила фотографию. Яркие носки с необычными узорами - одно из увлечений премьер-министра Канады.

Как сообщал УНИАН, на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.