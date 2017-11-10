ЕС выдвинул Великобритании ультиматум по дальнейшим переговорам о Brexit

Правительство Великобритании должно в течение двух следующих недель огласить свою позицию по урегулированию всех основных пунктов переговоров о Brexit.

Как передает DW.com, это условие является решающим для того, чтобы Брюссель и Лондон, как и планировалось, в декабре смогли перейти ко второй фазе переговоров о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, заявил в пятницу, 10 ноября, глава делегации ЕС Мишель Барнье по окончании шестого раунда переговоров по Brexit.

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Одним из основных пунктов, по которым сторонам не удается достичь согласия, является финансовое соглашение о выплатах Лондона в бюджет Евросоюза. По расчетам Еврокомиссии, Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро. Хотя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, она ни разу не назвала сумму, которую готова заплатить Великобритания.

Евросоюз также хочет добиться от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией. Правительство Великобритании надеется как можно скорее перейти ко второй фазе переговоров, в которой будут обсуждаться отношения сторон после "развода", в частности соглашение о свободной торговле и возможность доступа Лондона к европейскому внутреннему рынку.

Формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе. Если Великобритания не даст пояснений по трем основным пунктам в установленный ЕС двухнедельный срок, начало второй фазы переговоров перенесут на февраль либо март 2018 года.