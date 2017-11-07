В России возле жилых домов разбился самолет (фото, видео)
Причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. Из-за падения один пилот самолета погиб, второго с травмами госпитализировали.
Самолет Ан-2 разбился у поселка Экимчан Амурской области РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".
У разбившегося в районе поселка Экимчан самолета Ан-2 неисправность выявили сразу после взлета.
"Пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее. На борту находилось два члена экипажа", - сказано в сообщении.
Известно, что самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" из Владивостока, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро".
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Отмечается, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. Самолет упал на пустыре, за поселком, один пилот самолета погиб, второго с травмами госпитализировали. Уточняется, что самолет загорелся из-за жесткой посадки.
На данный момент известно, что самолет перевозил продукты.
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