В России возле жилых домов разбился самолет (фото, видео)

Самолет Ан-2 разбился у поселка Экимчан Амурской области РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".

У разбившегося в районе поселка Экимчан самолета Ан-2 неисправность выявили сразу после взлета.

"Пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее. На борту находилось два члена экипажа", - сказано в сообщении.

Известно, что самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" из Владивостока, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро".

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Отмечается, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. Самолет упал на пустыре, за поселком, один пилот самолета погиб, второго с травмами госпитализировали. Уточняется, что самолет загорелся из-за жесткой посадки.

На данный момент известно, что самолет перевозил продукты.

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