В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем - СМИ

В результате крушения вертолета в Саудовской Аравии погиб принц Мансур бин Мукрин. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источники, передает Дождь.

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Авиакатастрофа произошла рядом с границей с Йеменом. На борту вертолета также находились несколько чиновников, в том числе губернатор провинции Ансур.

Причины произошедшего на данный момент не называются.

Мансур бин Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауда с января по апрель 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия.

Как сообщал УНИАН ранее, в Саудовской Аравии задержаны четыре действующих министра и 11 принцев. О причинах этого решения пока не сообщается, но эксперты связывают это с тем, что за несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета.