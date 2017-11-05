Манафорт предложил $12 млн за освобождение из-под домашнего ареста

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предложил $12 млн в виде недвижимости и страховых активов за освобождение из-под домашнего ареста, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что для освобождения из-под ареста защита Манафорта предложила ограничить его перемещения по стране Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой.

Читайте такжеГПУ готовит новые запросы в США с просьбой допросить Манафорта о "черной бухгалтерии" ПР

Ранее адвокат Манафорта объяснил его работу на Украине.

30 октября бывшему главе штаба Трампа и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинение по 12 пунктам, включая «заговор против США». Их поместили под домашний арест с возможностью освобождения под залог. За освобождение Манафорта необходимо внести $10 млн, за освобождение Гейтса — $5 млн.

В Белом доме отметили, что обвинения, предъявленные Манафорту, не связаны с предвыборной кампанией Трампа.