Манафорта и Гейтса отправили под домашний арест

Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Bloomberg.

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину.

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Как сообщал УНИАН, сегодня американские СМИ сообщили, что бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предложили сдаться федеральным властям США в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Вместе с Манафортом обвинения будут предъявлены и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

В понедельник, 30 октября, около 8:15 утра по местному времени вместе со своим адвокатом сам пришел к представителям министерства юстиции.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.