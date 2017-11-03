Россия ответила отказом на призыв США не блокировать расследование по химоружию в Сирии

Российская Федерация отклонила призыв Вашингтона не блокировать в ООН международное расследование относительно применения химического оружия в Сирии, пишет «Радио Свобода».

В глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном «подчеркнул недопустимость политизации» так называемого Совместного механизма расследования ООН и Организации о запрете химического оружия, нынешний мандат которого истекает 17 ноября.

Издание сообщает, что ранее ряд российских чиновников выступили с новой критикой последнего исследования этого Общего механизма, которое, доказало вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли около 90 мирных жителей.

Как сообщал УНИАН ранее, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что российское вето на резолюцию о расследовании химических атак в Сирии «в очередной раз показало, что Москва хочет стоять на стороне «диктаторов и террористов, которые применяют это оружие».

«Отвергнув продолжение работы Объединенного следственного механизма независимого и чисто технического органа, – Россия четко дала понять, что ее не волнует прекращение применения химического оружия в мире», – сказала Хейли.

Напомним, американская разведка имеет весомые доказательства применения химического оружия сирийским режимом в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Марк Помпео. По его словам, после апрельских событий в Идлибе президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что произошло. Помпео сообщил, что разведсообщество стала выяснять, что реально произошло. В частности, по его словам, проведена работа с американскими партнерами.