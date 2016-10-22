Франция потребовала от Совбеза ООН принять санкции против применивших химоружие в Сирии

Франция потребовала от Совета безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую применение химического оружия в Сирии и предусматривающую введение санкций в отношении ответственных за химическую атаку.

Как пишет ТАСС, об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро, комментируя публикацию четвертого доклада в рамках расследования нападений с применением отравляющих веществ, совершенных за время конфликта в Сирии.

Расследование проводит ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Я хочу... ясного осуждения этих преступлений в рамках резолюции Совета безопасности ООН и с учетом положений статьи 7 Устава ООН, предусматривающей санкции против совершивших преступление", - подчеркнул он.

Эро напомнил о том, что Совбез в 2013 году принял резолюцию, согласно которой ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть наказаны. "В связи с этим мы призываем всех наших партнеров в Совете безопасности ответственно отнестись к данному вопросу", - заявил он.

Как сообщалось, в 2013 году в результате переговоров в Женеве были достигнуты договоренности об уничтожении сирийского химического оружия. В июне 2014 года Международная организация по запрещению химического оружия отчиталась о вывозе из страны последней партии.

В марте этого года Сирийско-американское медицинское общество заявило, что с начала конфликта в Сирии химическое оружие было применено по меньшей мере 161 раз, жертвами этих атак стали около 1,5 тыс. человек. По данным американских экспертов, 77% химических атак были свершены уже после принятия в 2013 году резолюции Совбеза ООН.