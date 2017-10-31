Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании заблокировал декларацию о независимости, принятую парламентом Каталонии в пятницу, 27 октября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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Издание напоминает, что спустя несколько часов после принятия парламентом Каталонии декларации о независимости, власти Испании отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент и назначили досрочные выборы в регионе на 21 декабря.

Ранее УНИАН сообщал, что две партии, которые выступают на независимость Каталонии, заявили о своем участии в объявленных официальным Мадридом на 21 декабря досрочных выборах в региональный парламента.