Две партии, выступающие за независимость Каталонии, заявили об участии в досрочных выборах

16:21, 30 октября 2017
Мир
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Об участии в досрочных выборах заявили Европейская демократическая партия Каталонии и Левая республиканская партия Каталонии.

Иллюстрация / REUTERS

Две партии, которые выступают на независимость Каталонии, заявили о своем участии в объявленных официальным Мадридом на 21 декабря досрочных выборах в региональный парламента. Об этом сообщает Reuters.

В частности, об участии в досрочных выборах заявили Европейская демократическая партия Каталонии (PdeCat) и Левая республиканская партия Каталонии (ERC).

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Как отметил спикер партии ERC Серджи Сабриа, "участие в выборах 21 декабря - это возможность консолидировать республику". "Они назначили незаконные выборы, ловушку. Однако, мы не боимся избирательных урн", - сказал Сабриа.

"До встречи на выборах, господин Рахой. Мы не боимся идти на выборы. Мы будем искать формулу для тех, кто защищает не только свободу, но и самоуправление", - заявила представитель PDeCAT Марта Паскаль

Как отмечает издание El Pais, партии еще не решили, пойдут ли они на выборы отдельно, или создадут коалицию.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря – в этот же день в Барселоне планируют объявить о независимости.

Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.

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Теги: #независимость Каталонии#досрочные выборы в Каталонии