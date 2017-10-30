Правительство Испании распустило органы региональной власти в Каталонии - СМИ

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Как передает Радио Свобода, досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря - в этот же день в Барселоне планируют объявить о независимости.

Представитель Генпрокуратуры Испании сообщил в пятницу вечером, что на следующей неделе прокуратура намерена предъявить главе региональной исполнительной власти Каталонии Карлесу Пучдемону обвинение в мятеже. Законодательство королевства предусматривает, что за подготовку мятежа виновные лица могут быть осуждены к лишению свободы на 30 лет.

Ранее 27 октября Сенат Испании одобрил меры правительства, которые позволяют ограничить самоуправление Каталонии. Речь идет о применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Перед этим парламент Каталонии проголосовал за независимость этого автономного региона от Испании. В решении указано о начале процесса отделения, в частности, о намерении разработать новые ключевые законы для Каталонии и начать переговоры «на равных» с испанскими властями для установления сотрудничества.

Испания выступает против независимости Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к спокойствию и заявил, что верховенство права в Каталонии будет восстановлено.