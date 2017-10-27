Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

В Каталонии парламент сегодня, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 10, двое воздержались, пишет "Meduza".

Голосование в парламенте Каталонии состоялось на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов.

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При этом Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

Как сообщал УНИАН ранее, в Каталонии отменили выступление Пучдемона, где он должен был объявить о выборах в регионе. Позже каталонский лидер заявил, что досрочных выборов в Каталонии не будет.

Ранее в Испании решили заблокировать счета Каталонии, чтобы не допустить проведения референдума в регионе.

Затем каталонское правительство представило резолюцию, в которой предлагается инициировать учредительный процесс провозглашения независимости Республики Каталония.