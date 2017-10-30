Лоббирование интересов Януковича и заговор против США: Манафорту предъявили обвинение по 12 пунктам

Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на офис Федерального специального совета США.

Документ опубликован американским Министерством юстиции.

В частности, среди этих обвинений говорится о заговоре против Соединенных Штатов, сговоре с целью отмывания средств, деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного партнера, а также о предоставлении неправдивой информации, противоречащей закону «О регистрации иностранных агентов».

Кроме того, Манафорту инкриминируются семь эпизодов непредоставления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах.

Значительная часть обвинения связана с деятельностью Манафорта в Украине.

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Как сообщает Департамент юстиции США, Манафорт и Гейтс годами работали политическими консультантами и лоббистами. В частности, отмечается, что между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока», получив за свою работу десятки миллионов долларов.

«С целью сокрытия выплат Украины от власти Соединенных Штатов, примерно с 2006 года до по крайней мере 2016 Манафорт и Гейтс отмывали деньги с помощью десятков американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов», - подчеркивается в обвинении.

Как сообщал УНИАН, Манафорт в понедельник, 30 октября, около 8:15 утра по местному времени вместе со своим адвокатом сам пришел к представителям министерства юстиции.

Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.

Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.