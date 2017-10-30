Экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту предложили сдаться властям - СМИ

Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предложили сдаться федеральным властям США в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США.

Суть обвинений пока непонятна. Об этом пишет со ссылкой на неназванные источники The New York Times.

Вместе с Манафортом обвинения будут предъявлены и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

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По данным NYT, Гейтс является давним бизнес-партнером Манафорта. Его имя связано с компаниями, созданными Манафортом на Кипре, чтобы получать деньги от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.

Отмечается, что Манафорт находился под следствием за нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и ненадлежащее раскрытие данных об иностранном лоббировании.

Как пишет CNN и NYT, Манафорт в понедельник, 30 октября, около 8:15 утра по местному времени вместе со своим адвокатом сам пришел к представителям министерства юстиции. По данным издания, обвинительный акт будет раскрыт позднее в понедельник.