Конгресс США сделал шаг к введению новых санкций против Ирана

Палата представителей США в четверг, 26 октября, одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении Ирана.

Штрафные меры предлагается ввести за работу по созданию баллистических ракет в Иране. В поддержку законопроекта проголосовали 423 конгрессмена, против – двое, передает DW.com.

В документе содержится призыв к президенту США Дональду Трампу определить круг компаний как в Иране, так и за его пределами, помогающих в работе над ракетной программой, и ввести против них санкции. Попавшим под санкции лицам будет запрещен въезд в США, их активы заморозят, компаниям запретят участвовать в госконтрактах.

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Как отмечают американские СМИ, законопроект составлен таким образом, чтобы не подрывать выполнение соглашения по атомной программе, заключенного с Ираном "шестеркой" международных посредников. Для вступления в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент Трамп.

Днем ранее в палате представителей одобрили еще два законопроекта с санкциями, нацеленными на то, чтобы затруднить получение финансирования шиитской группировке "Хезболлах". Кроме того, конгрессмены одобрили резолюцию с призывом к Евросоюзу - внести "Хезболлах" в список террористических организаций.