Иран пообещал усилить "баллистическую программу" в ответ на давление США
Роухани отметил, что ни одна страна не может отменить или изменить ядерное соглашение мирового уровня.
Иран останется приверженным международному ядерному соглашению и намерен расширять свою баллистическую программу, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Лидер страны раскритиковал новую стратегию президента США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям, которую он утвердил ранее в пятницу, 13 октября. Роухани отметил, что ни одна страна не может отменить или изменить ядерное соглашение мирового уровня. По словам президента республики, Иран «даст достойный ответ», если в процессе ужесточения санкций будут затронуты национальные интересы Тегерана, и продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — заявил Роухани, заверив, что решение Трампа об отмене ядерной сделки будет играть против США и изолирует их, поскольку другие стороны соглашения по-прежнему привержены ему.
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Роухани подчеркнул, что любые действия, которые предпримет президент США, будут контрпродуктивными для многостороннего договора. «К сожалению, в США есть правительство, которое не хочет выполнять международные обязательства, а также серьезно подрывает принцип переговорного процесса на мировой арене», — заявил он.
Комментируя обвинения Трампа в поддержке Ираном терроризма, президент заявил, что его страна продолжит бороться с боевиками в регионе.
Как сообщал УНИАН, президент США объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана, который контролируется «режимом фанатиков». Трамп не подтвердил, что исламская республика исполнила ядерную сделку, это создает возможность для выхода США из нее.