Иран пообещал усилить "баллистическую программу" в ответ на давление США

Иран останется приверженным международному ядерному соглашению и намерен расширять свою баллистическую программу, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, передает РБК со ссылкой на Reuters.

​Лидер страны раскритиковал новую стратегию президента США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям​, которую он утвердил ранее в пятницу, 13 октября. Роухани отметил, что ни одна страна не может отменить или изменить ядерное соглашение мирового уровня. По словам президента республики, Иран «даст достойный ответ», если в процессе ужесточения санкций будут затронуты национальные интересы Тегерана, и продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — заявил Роухани, заверив, что решение Трампа об отмене ядерной сделки будет играть против США и изолирует их, поскольку другие стороны соглашения по-прежнему привержены ему.

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Роухани подчеркнул, что любые действия, которые предпримет президент США, будут контрпродуктивными для многостороннего договора. «К сожалению, в США есть правительство, которое не хочет выполнять международные обязательства, а также серьезно подрывает принцип переговорного процесса на мировой арене», — заявил он.

Комментируя обвинения Трампа в поддержке Ираном терроризма, президент заявил, что его страна продолжит бороться с боевиками в регионе.

Как сообщал УНИАН, президент США объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана, который контролируется «режимом фанатиков». Трамп не подтвердил, что исламская республика исполнила ядерную сделку, это создает возможность для выхода США из нее.