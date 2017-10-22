Российский оппозиционер Навальный освобожден после 20 суток ареста

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из спецприемника по истечении 20 суток административного ареста. Об этом он написал в своем Instagram.

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Политик также сообщил, что в этот же день собирается выступить на митинге в Астрахани.

«Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово ведь я тамада» по радио. Готов к работе», — написал Навальный.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 20 суток за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде. Это уже третий раз за год оппозиционера отправили под арест.

Навальний был задержан 29 сентября в подъезде своего дома.