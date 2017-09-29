В Москве задержали оппозиционера Навального перед митингом (видео)
10:20, 29 сентября 2017Мир
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Сам политик сообщает, что его везут в ОВД "Даниловский".
Алексей Навальный / REUTERS
В России задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает сам политик в соцсетях.
Его задержали в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловський».
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29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.
«Меня задержали в подъезде. Везут куда-то для «дачи объяснений», - написал Навальный, добавив, что он как раз собирался ехать на митинг в Нижний Новгород.
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