В Москве задержали оппозиционера Навального перед митингом (видео)



В России задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает сам политик в соцсетях.

Его задержали в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловський».

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29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.

«Меня задержали в подъезде. Везут куда-то для «дачи объяснений», - написал Навальный, добавив, что он как раз собирался ехать на митинг в Нижний Новгород.