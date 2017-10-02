"Подарок ко дню рождения Путина": суд арестовал Навального на 20 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает "Медиазона".

Навальный отправлен в спецприемник. Судья Хызыр Муссакаев заявил, что доказательства вины Навального не вызывают у него сомнений. По мнению суда, администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального 29 сентября, организатору было об этом известно, но он все равно разместил анонс акции в соцсетях.

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Политик отреагировал на вердикт обращенной к судье фразой: "Ваша честь, я вас не возьму с собой в прекрасную Россию будущего".

В своем Twitter Навальный написал, что его арест приурочен к 65-летию президента РФ Владимира Путина, которое будет отмечаться 7 октября.

"20 суток ареста. Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее", – сказано в твите.