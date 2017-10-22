В Минске после "марша возмущенных белорусов" задержали нескольких человек (фото)

В столице Беларуси Минске в субботу вечером завершился организованный оппозиционером, бывшим кандидатом в президенты Николаем Статкевичем «марш возмущенных белорусов».

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Как передает Белорусская служба Радио Свобода, после завершения акции полиция задержала по меньшей мере двоих людей.

Ранее белорусские СМИ сообщали о задержании региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске.

Согласно сообщению, в столице задержали режиссера Ольгу Миколайчик и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артема Черняка. Причины задержания пока неизвестны.

Сообщается, что несколько сотен протестующих мирно прошли от Октябрьской до площади Независимости, акция длилась менее часа. Во время шествия силовики не создавали никаких препятствий митингующим.

Акция «марш возмущенных белорусов» не была санкционирована властями, но Николай Статкевич заранее предупредил власти о ее проведении. Требования, которые звучали на акции – отмена «декрета о дармоедах», повышение зарплат и пенсий, борьба с дедовщиной и насилием в армии.

На первый «марш возмущенных» в Минске в феврале этого года вышли около трех тысяч человек.