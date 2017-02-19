Новые акции протеста прошли в Беларуси: "Нет декрету номер 3! Лукашенко, уходи!" (фоторепортаж)
В ряде областных центров Беларуси сегодня вновь прошли акции протеста против "налога на тунеядство", который обяжет неработающих граждан платить в казну около 200 долларов в год.
Как передает Русская служба ВВС, в Гомеле - втором по величине городе Беларуси - на марш протеста собрались более 1,5 тыс. человек. Люди прошли по центру города, от площади Восстания до площади Ленина, скандируя "Нет декрету номер 3! Лукашенко, уходи!", "Я не тунеядец" и "Лукашенко, уходи!".
Лидеры марша пообещали властям общереспубликанскую акцию протеста, если президент Беларуси не отменит свой декрет "О предупреждении социального иждивенчества", который неофициально называют "декретом о тунеядстве".
В областных городах Могилеве и Витебске, по сообщениям правозащитников, на митинги протеста вышли по 200-250 человек.
Протестные акции не были согласованы с властями. Милиция не препятствовала собравшимся для протестов гражданам.
В пятницу, 17 февраля, протестный "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске, собрав в центре столицы до 2 тыс. человек.
"Налог на тунеядство", согласно декрету президента Александра Лукашенко, обязаны заплатить граждане, более полугода не имевшие официального трудоустройства. Сумма сбора за компенсацию госрасходов на социальные нужды составляет более 200 долларов в год, за неуплату грозит штраф либо административный арест.
Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция - Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".
Срок уплаты налога заканчивается в понедельник, 20 февраля.