Польша не будет принимать беженцев из-за избытка украинцев

Польское правительство не согласилось принимать мигрантов в рамках новой программы переселения в Евросоюзе по их перемещению из соображения безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, сообщает 24 канал со ссылкой на местное издание РАР.

"Польша не будет декларировать прием (беженцев), поскольку мы уже приняли украинцев, которые находятся в Польше. Для нас приоритетом, важнейшей задачей является безопасность. Такими идеологически мотивированными концепциями как распределение, перемещение я не буду подвергать Польшу и поляков угрозам", – заявил Блащак.

Министр добавил, что переселение не является эффективным механизмом. Оно лишь приведет к большой волне миграции беженцев в Европу – не тысяч, а миллионов человек.

Блащак отметил, что в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично – уехали из страны после вторжения России. Кроме того, в отличие от мусульман, украинцы очень хорошо интегрируются в соседнем государстве.

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Отметим, в конце сентября Еврокомиссия предложила создание новой европейской программы переселений, в рамках которой в течение двух ближайших лет среди стран Европы распределят 200 тысяч беженцев с юга, которые нуждаются в международной защите. Поэтому Европейская комиссия хочет открыть легальные каналы для беженцев, которые ищут убежища в ЕС. Система не будет обязательной для государств-членов, а является лишь рекомендацией.

Напомним, в сентябре вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что Польша не будет принимать мигрантов-мусульман.