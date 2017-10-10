Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сам снимет спин-офф «Рокки», сообщает Deadline.

Лента «Крид: Наследие Рокки» вышла в 2015 году. Помимо Сталлоне (роль принесла ему премию «Золотой глобус») в фильме снимался Майкл Б. Джордан. Режиссером картины был Райан Куглер.

Теперь стало известно, что Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел. Производство начнется в 2018 году.

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Как заявил артист, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с «невероятно талантливым» Джорданом. «Еще один раунд», – добавил Сталлоне.

В спин-оффе Джордан играет сына Аполло Крида – соперника и друга Рокки Бальбоа. Герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.

Ранее сообщалось, что Сталлоне пообещал снова побороться с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки».