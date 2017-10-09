Макрон готов принять приглашение Путина посетить Россию - СМИ

Официальный Париж готов принять предложение российских властей о визите президента Эммануэля Макрона в мае 2018 года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, сообщает Коммерсант.

Читайте такжеПорошенко и Макрон договорились о дальнейшей работе по "нормандскому формату" и миротворцам ООНКак сообщает издание приглашение посетить РФ Владимир Путин передал Макрону еще в мае, во время их переговоров в Версале. В Кремле рассчитывают, что визит президента Франции поможет переломить негативную тенденцию в отношениях с ЕС, которому следующим летом предстоит в очередной раз решать вопрос о продлении на полгода санкций против РФ.

По сведениям из дипломатических источников издания в Париже, решение о визите Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет. «Причина чисто формальная, но вполне уважительная,- объясняет собеседник.- Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».