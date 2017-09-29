Полное прекращение санкций против РФ возможно после выполнения Минских соглашений - уполномоченный правительства ФРГ
Ґернот Эрлер отметил, что для Германии бесспорным является тот факт, что без выполнения всех пунктов Минска не может быть полного прекращения санкций.
Уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер заявляет, что полное прекращение санкций против России возможно лишь в случае выполнения всех пунктов Минских соглашений.
Об этом он сказал в интервью журналу "Украинський тиждень" №39 (29.09 - 5.10.2017 года).
В частности, его спросили о том, какие могут быть рычаги влияния на РФ в том случае, если будет реализовано предложение министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о возможности "отвязывания" санкций против РФ от выполнения Минских соглашений.
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"С февраля 2015 года, то есть уже в течение двух с половиной лет, действуют Минские соглашения. Документ состоит из 13 пунктов, которые обе стороны обязались выполнять. Но первый пункт - прекращение огня - до сих пор не выполнен, что заставляет нас искать новые возможности установить наконец этот режим. Ибо каждый раз, договариваясь о перемирии на Новый год или с начала учебного года, его не соблюдают, и на следующий день есть жертвы с обеих сторон", - сказал Эрлер.
"Слова Габриеля были реакцией на слова Владимира Путина от 5 сентября пригласить "голубые каски" ООН для обеспечения перемирия. Габриэль заявил, что мы должны положительно и конструктивно рассмотреть это предложение. Он также похвалил украинскую сторону за ее готовность к переговорам. Но отметил , что важнейшим для нас является перемирие в контексте вывода тяжелого оружия", - добавил он.
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"Конечно, основой переговоров остаются Минские соглашения. Но когда есть еще одна возможность предоставить динамику этому процессу, то ее надо оценивать так же положительно, как и соблюдение Минских соглашений. Для Германии бесспорным является тот факт, что без выполнения всех пунктов Минска не может быть полного прекращения санкций. Это также европейская позиция", - подчеркнул уполномоченный правительства Германии.