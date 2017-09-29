Полное прекращение санкций против РФ возможно после выполнения Минских соглашений - уполномоченный правительства ФРГ

Уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер заявляет, что полное прекращение санкций против России возможно лишь в случае выполнения всех пунктов Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью журналу "Украинський тиждень" №39 (29.09 - 5.10.2017 года).

В частности, его спросили о том, какие могут быть рычаги влияния на РФ в том случае, если будет реализовано предложение министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о возможности "отвязывания" санкций против РФ от выполнения Минских соглашений.

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"С февраля 2015 года, то есть уже в течение двух с половиной лет, действуют Минские соглашения. Документ состоит из 13 пунктов, которые обе стороны обязались выполнять. Но первый пункт - прекращение огня - до сих пор не выполнен, что заставляет нас искать новые возможности установить наконец этот режим. Ибо каждый раз, договариваясь о перемирии на Новый год или с начала учебного года, его не соблюдают, и на следующий день есть жертвы с обеих сторон", - сказал Эрлер.

"Слова Габриеля были реакцией на слова Владимира Путина от 5 сентября пригласить "голубые каски" ООН для обеспечения перемирия. Габриэль заявил, что мы должны положительно и конструктивно рассмотреть это предложение. Он также похвалил украинскую сторону за ее готовность к переговорам. Но отметил , что важнейшим для нас является перемирие в контексте вывода тяжелого оружия", - добавил он.

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"Конечно, основой переговоров остаются Минские соглашения. Но когда есть еще одна возможность предоставить динамику этому процессу, то ее надо оценивать так же положительно, как и соблюдение Минских соглашений. Для Германии бесспорным является тот факт, что без выполнения всех пунктов Минска не может быть полного прекращения санкций. Это также европейская позиция", - подчеркнул уполномоченный правительства Германии.