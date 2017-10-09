Турция в ответ также приостановила выдачу неиммиграционных виз в США

Посольство Турции в США сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз, в этой стране после аналогичного решения США в отношении Турции, передает радио Свобода.

Читайте такжеСША приостановили выдачу виз в Турции из-за ареста сотрудника дипмиссии Как заявило турецкое посольство в Вашингтоне, действия американских властей вынудили его «переоценить преданность правительства США обеспечению безопасности миссий Турции и их работников».

Это заявление вполне дословно, только с заменой «США» на «Турцию» и наоборот, повторяет объявленное на несколько часов раньше заявление посольства США в Турции, которое также сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз в этой стране.

Как сообщал УНИАН, причиной решения США стал арест турецкими властями местного работника консульства США в Стамбуле, который Вашингтон воспринял как несоблюдение безопасности его работников дипмиссий в Турции. В отношении сотрудников дипмиссий Турции в США никаких инцидентов в последнее время не было, и заявление посольства в Вашингтоне имеет вид сознательно «зеркальный».

Единственная разница заключается в дописке, что визовое ограничение в отношении американцев будет касаться не только обычных виз в паспортах, но и электронных виз или виз на границе.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 4 октября суд в Стамбуле взял под стражу местного работника консульства США по обвинению в связях с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и которого Турция обвиняет в организации прошлогодней попытки переворота. Государственное турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что мужчину официально обвинили в шпионаже и попытке свергнуть правительство страны. Посольство США в ответ заявило 5 октября, что США «глубоко обеспокоены» этим арестом и надеются, что эти обвинения полностью снимут.