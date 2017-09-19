Германия предоставила убежище почти 200 туркам с дипломатическими паспортами после попытки путча

После попытки путча в Турции в июле прошлого года Германия предоставила убежище почти 200 турецким гражданам с дипломатическими паспортами. В целом, от таких лиц было подано 249 ходатайств, из которых было удовлетворено 196. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Левой партии Германии, передает DW.

К числу лиц, которые получили убежище, входят также члены семей дипломатов. Количество военных, которые получили убежище в ФРГ, неизвестно. Общее количество заявок на получение убежища в ФРГ со стороны турецких граждан продолжает увеличиваться.

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В августе их было подано 962, тогда как в июле 620, а в июне - 433. Такое большое количество ходатайств связывается с масштабными репрессиями против оппозиционеров и курдов, которые начались после неудачной попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года.

Ранее Турция объявила список из 229 человек, которым она угрожает лишением гражданства. Это может произойти, если в течение трех месяцев они не вернутся на территорию страны. В целом в Турции после провала попытки путча было уволено более 100 тысяч госслужащих, более 50 тысяч подозреваемых были взяты под стражу. Большинство из них власть обвиняет в принадлежности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и которого в Анкаре считают организатором попытки переворота.

Учитывая частые и серьезные нарушения прав человека в Турции, в том числе ряд задержаний и арестов немецких граждан, Германия выбрала более жесткий курс в отношении Турции. В Берлине все более громкими становятся призывы к прекращению переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.