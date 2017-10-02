Турции уже не нужно членство в Евросоюзе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его стране не обязательно присоединяться к Европейскому Союзу. В то же время Анкара не намерена инициировать прекращение соответствующих переговоров с Брюсселем. Об этом Эрдоган заявил в воскресенье, 1 октября, перед турецким парламентом, как пишет DW.

"Мы не будем стороной, которая сдается. Правду говоря, нам больше не нужно членство в ЕС", - цитирует турецкого президента информагентство Reuters. В то же время Эрдоган заявил, что ЕС, если хочет сделать шаг вперед, то должен принять его страну на правах полноценного члена. Он также добавил, что Турция с радостью сделает вклад в “будущее Европы”, цитирует dpa. При этом Эрдоган подчеркнул, что “ничего не случится”, если ЕС не примет его страну в свои ряды. В этом случае Турция будет двигаться дальше собственным путем, отметил он.

Читайте такжеЭрдоган пригрозил Иракскому Курдистану голодом в случае провозглашения независимости

Переговоры по вступлению Турции в Европейский Союз продолжаются с 2005 года. После неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года отношения между этой страной и Евросоюзом существенно ухудшились. Среди причин - значительные нарушения прав человека в Турции. ЕС обвиняет Анкаре слишком жесткую политику против людей, которых в этой стране считают сторонниками путча. После неудачной попытки переворота Турцией прокатились несколько волн массовых арестов и увольнений госслужащих.

Как сообщалось, ранее Европарламент призвал Еврокомиссию и страны ЕС приостановить переговоры с Турцией о вступлении в сообщества. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена поднять вопрос о возможности прекращения переговоров с Анкарой на саммите лидеров ЕС в октябре.