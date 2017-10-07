Призывают принести еду и теплые вещи: противники Путина решили остаться на ночь на Манежной площади в Москве (фото)

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади в Москве, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста.

"На Манежной площади около трехсот человек требуют освобождения Навального и Волкова. Планируют оставаться на ночь.#ЗаНавального", - говорится в сообщении "Протестной Москвы" в Twitter.

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В свою очередь, "Открытая Россия" сообщает, что собравшиеся на площади призвали принести им еду и теплые вещи.

‼️МОСКВА‼️



На Манежной площади около трехсот человек требуют освобождения Навального и Волкова. Планируют оставаться на ночь.#ЗаНавальногоpic.twitter.com/JtK5GPUHYf — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 7, 2017

По уточненным данным, всего в 26 городах России задержан, как минимум, 271 человек. Одного из задержанных в Краснодаре уже арестовали на трое суток, передает ОВД-Инфо.

Всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске.

Как сообщал УНИАН, акции в России проводятся в день 65-летия президента РФ Владимира Путина. Известно, что Навальный в настоящее время отбывает административный арест за призывы к проведению несанкционированных акций.