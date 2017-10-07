В России на акциях в поддержку Навального задержаны более ста человек

В России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходящих 7 октября в десятках городов, задержаны более ста человек, сообщает "ОВД-Инфо".

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Акция проводилась в день в день 65-летия президента РФ Владимира Путина. По данным проекта, задержаны 124 участника акций в 23 городах. Отмечается, что в ряде случаев задержанные уже отпущены из отделений полиции.

Как известно, Навальный в настоящее время отбывает административный арест за призывы к проведению несанкционированных акций.