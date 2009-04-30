Боинг с горящим двигателем сел в Вашингтоне

В международном аэропорту Сиэттл-Такома, расположенном в штате Вашингтон, совершил аварийную посадку Boeing 777 с горящим двигателем. Об этом в среду сообщает местный телеканал King 5.

Как отмечает телеканал, перед тем, как произвести посадку, лайнер с горящим двигателем сделал несколько кругов над аэропортом с тем, чтобы сжечь запасы топлива в баках. По словам очевидцев, они слышали звуки, похожие на взрывы.

"Самолет пролетел прямо над нашим домом", - рассказывает очевидец событий Майкл Трауэлл.

По данным King 5, самолет принадлежит авиакомпании Asiana Airlines и направлялся в столицу Южной Кореи город Сеул. На борту лайнера находилось 179 человек. Никто из них, по данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), не пострадал. О причинах ЧП не сообщается.

Эхо Москвы