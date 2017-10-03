Научно-исследовательский флот РФ находится в катастрофическом состоянии: средний износ превышает 80% - росСМИ

Научно-исследовательский флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр находится в «катастрофическом и кризисном состоянии». Об этом, как пишет «Коммерсант», говорится в докладе Минобороны РФ о состоянии национальной безопасности РФ в области морской деятельности.

Согласно данным источников, в докладе утверждается, что средний износ флота превышает 80%, а возраст судна — 34 года, при этом техническое состояние судов оценивается как неудовлетворительное.

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Участники отрасли сходятся во мнении, что без господдержки серьезные морские научные работы в России через четыре-пять лет могут вообще прекратиться.

Авторы доклада добавляют, что из-за недостаточной автоматизации судовых систем и механизмов приходится держать увеличенный по сравнению с иностранными аналогами экипаж. Из-за этого, по мнению Минобороны РФ, не удается расширять географию и интенсивность морских экспедиций.

Ранее сообщалось, что Арктика становится фронтом новой российской экспансии.