Арктика становится фронтом новой российской экспансии - британский эксперт

Одна из самых горячих точек планеты находится в Арктике, утверждает директор по российским исследованиям британского Центра Генри Джексона Эндрю Фокселл. В своей статье в газете Daily Telegraph он пишет, что Арктика быстро становится фронтом новой российской экспансии, передает Русская служба Би-би-си.

Россия недавно открыла военную базу на Земле Франца Иосифа. Если НАТО не отреагирует, Великобритания, находящаяся у ворот в Северный Ледовитый океан, окажется в самом центре нового противостояния.

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Эта малоизвестная геополитическая битва началась почти 20 лет назад с приходом к власти Владимира Путина. На следующий год Россия направила в ООН заявку о расширении шельфа в Арктике.

Эта заявка была отклонена, но в 2015 году ее пересмотренный вариант был вновь направлен на рассмотрение Организации Объединенных наций. Если она будет принята, российские территории будут расширены на 463 квадратных миль, пишет Эндрю Фоксэлл.

На кон поставлены огромные природные ресурсы. Геологические исследования, результаты которых были в 2008 году опубликованы в США, свидетельствуют, что 13% мировых запасов нефти и 30% запасов газа находятся в Арктике, и Россия стремится сделать этот регион своей стратегической ресурсной базой.

В рамках этой стратегии Россия создала объединённое стратегическое командование "Север" и наращивает там свое военное присутствие.

В результате, считает автор, Запад оказался в уязвимом положении. У американцев есть лишь один ледокол, способный работать в арктических морях, да и тот должен был быть списан десять лет назад.

У России, пытающейся полностью взять под свой контроль Северный морской путь, их 40 и еще 11 в проекте, утверждает газета.

В ответ на все это НАТО, по некоторым сведениям, обдумывает вариант возрождения Арктического и Атлантического командования, упраздненного после окончания холодной воны. Но что еще можно сделать?

Во времена холодной войны Фареро-Исландский рубеж - линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией - был, возможно, одним из самых тщательно охраняемых акваторий во всем мировом океане.

Принципиальную роль в этом играл британский королевский флот. После распада СССР важность этого рубежа снизилась, но теперь Британия вместе с союзниками по НАТО пытается восстановить здесь свои позиции.

В июле 2016 года британское министерство обороны выделило 3 млрд фунтов на девять самолетов P-8 "Посейдон" для наблюдения за активностью в Северной Атлантике.

НАТО долго игнорировала Арктику, но это нужно изменить, пишет Фокселл. Россия надеется, что ООН удовлетворит ее заявку на расширение шельфа. В противном случае она может решить защитить свои интересы силовым способом, допускает Фокселл.