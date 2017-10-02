Суд открыл производство в отношении полиции Каталонии по обвинению в бездействии в день референдума - СМИ

Суд в городе Льейда открыл производство против полиции Каталонии Mossos d'Esquadra за обвинения в бездеятельности в день референдума о независимости. Об этом сообщает издание El Periodico.

«В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также причастных к этому лиц», - говорится сообщении.

Кроме того, союз профсоюзов полицейских Испании присоединился к этим обвинениям.

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В то же время представители Mossos d'Esquadra уверяют, что выполняют решение суда и действуют в соответствии с ситуацией.

В частности, СМИ сообщали, что полиция Каталонии закрыла 221 избирательный участок.

Как сообщал УНИАН, правительство Каталонии в воскресенье, 1 октября, объявило о начале голосования на референдуме о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

В 9:00 утра по местному времени смогло открыться незначительное количество участков. Большинство избирательных участков еще накануне, 30 сентября, были заблокированы полицией. Поэтому правительство Каталонии сегодня утром 1 октября объявило, что жители региона могут проголосовать на любом открытом избирательном участке.

Испанская полиция с открытием участков начала жестко противодействовать избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами.

По последним данным, пострадали более 760 человек. Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о таком количестве пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

Насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на «избирательные урны, бюллетени и школы» применяет «дубинки и резиновые пули».