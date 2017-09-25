В Индии произошел пожар на заводе фейерверков: 8 человек погибли, 25 ранены

08:09, 25 сентября 2017
Мир
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На данный момент причина возгорания в индийском штате Джаркханд выясняется.

Иллюстрация / Reuters

На заводе по производству фейерверков в индийском штате Джаркханд вспыхнул пожар. Об этом сообщает Hindustan Times в Twitter.

"Восемь человек погибли, 25 получили ранения после пожара на фабрике фейерверков в Джаркханде Кумардуби", - сказано в сообщении. 

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Информация о причине возгорания не сообщается, ее пытаются установить правоохранители. 

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Теги: #пожар в Индии#пожар на заводе фейерверков