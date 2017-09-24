В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили зайти на стадион в столице (фото)

В Саудовской Аравии на праздновании 87-й годовщины основания страны женщинам впервые разрешили войти на международный стадион в столице Эр-Рияде. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Празднование такой знаменательной для Саудовской Аравии даты происходило с большой концертной программой, многочисленными выступлениями, фейерверками и тому подобное.

«Это первый раз, когда я приехала на стадион, и я чувствую себя больше чем гражданка Саудовской Аравии. Дай бог, завтра женщинам позволят что-то больше и лучше, как управлять авто», — сказала 25-летняя девушка, которая впервые пришла на стадион.

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Женщины заходили на празднование через отдельный от мужчин вход.

В Саудовской Аравии права женщин ограничены. Им запрещено участвовать в выборах, водить машины, также они обязаны носить платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног.

Напомним, в марте в стране открыли «Совет по правам женщин» без женщин.