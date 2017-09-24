В Германии проходят парламентские выборы

В Германии в воскресенье, 24 сентября 2017 года, проходят парламентские выборы. Так, избирательные участки по всей стране открываются для голосования в 8:00 по местному времени (9:00 по киевскому времени), а закрываются - в 18:00 (19:00 по Киеву). Вскоре после завершения голосования огласят данные экзит-поллов, а официальные результаты должны быть известны до следующего утра.

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Главная борьба за 630 мест в немецком Бундестаге идет между блоком ХДС/ХСС (в него входят Христианско-демократический союз действующего канцлера Ангелы Меркель и Християнско-социальный союз Хорста Зеехофера) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с экс-президентом Европарламента Мартином Шульцем. Соответственно, Меркель и Шульц также являются главными соперниками в борьбе за пост следующего канцлера. Для Меркель в случае победы это может быть четвертый подряд срок.

На данный момент, согласно последним результатам соцопросов, блок Меркель поддерживают 37% немцев, а социал-демократов - 22%. Поэтому для получения большинства в парламенте им придется договариваться с другими партиями или между собой. Следует отметить, что в нынешнем составе Бундестага коалиция состоит именно из ХДС/ХСС и СДПГ.

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При этом попасть в Бундестаг на следующие четыре года имеют шансы "свободные демократы" и "левые", у которых по 9% поддержки, а также "зеленые" - 8%.

Кроме того, попасть в парламент могут правопопулисты "Альтернатива для Германии", которые известны своей антимиграционной политикой и выступают за закрытие границ. Впрочем, их в коалиции вряд ли согласятся взять как ХДС/ХСС, так и СДПГ.

В то же время соцопросы свидетельствуют, что до сих пор не определились с выбором 34% немцев.

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Отметим, что в настоящее время Германия является одной из самых влиятельных стран Европы, а потому от результатов немецких выборов будет во многом зависеть то, каким образом в течение следующих четырех лет будет развиваться экономическая, миграционная и внешняя политика всего Евросоюза.

Украине результаты выборов в Бундестаг интересны хотя бы потому, что Германия является участником "нормандской четверки" по урегулированию украинско-российского конфликта и ситуации на Донбассе.

Впрочем, по мнению экспертов, Украине сильно волноваться не стоит, ведь все основные немецкие политические силы занимают достаточно четкую позицию относительно нашей страны. Впрочем, победу действующего канцлера Ангелы Меркель считают немного более выгодной.