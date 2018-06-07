На Западном фронте без перемен: как выборы в Германии отразятся на Украине

Весь последний год российские СМИ с удовольствием смаковали результаты разнообразных социологических опросов, согласно которым действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель теряла свою популярность у немцев. Главным образом, падение рейтингов объяснялось ее позицией по отношению к беженцам. Но с приближением даты голосования, которое состоится 24 сентября, электоральные предпочтения жителей Германии устаканились.

Согласно одного из недавних опросов ARD-Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap, ожидать глобальных сюрпризов по результатам парламентских выборов не приходится – в них традиционно лидируют блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель и Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем. Именно эти партии составляют сегодня парламентскую коалицию. Но сохранится ли она после выборов?

По словам научного директора Института Евроатлантического сотрудничества Александра Сушко, нынешняя коалиция между Христианскими демократами и Социал-демократами уже в значительной степени надоела двум ведущим политическим партиям, поэтому они будут стремится к тому, чтобы в новом составе Бундестага сформировалось более идеологически однородное большинство. «Скажем, как это было раньше между ХДС/ХСС и Свободными демократами или между Социал-демократами и Зелеными. Но это только стремление и все будет зависеть от конкретного распределения голосов в Бундестаге, поэтому важен будет каждый голос», - считает он.

К тому же, для появления в немецком парламенте так называемой коалиции малых сил, важно не только то, сколько голосов получат ХДС/ХСС и Социал-демократы, но и то, сколько кресел сумеют взять Свободные демократы и Зеленые. «В зависимости от этого, будет видно, смогут ли ХДС/ХСС сформировать коалицию с Зелеными и Свободными демократами», - говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

Так или иначе, все эти немецкие политические силы занимают четкую позицию в отношении Украины. И вряд ли она изменится.

Конечно, по словам политконсультанта, сооснователя Украинского института будущего Тараса Березовца, Украине выгодна победа нынешнего канцлера и сохранение ее у власти, поскольку Меркель сегодня лидер не только Германии, но и всей европейской политики. «Ангела Меркель по сути сама держит фронт перед Путиным, это человек, который имеет четкие ценности, и которая устояла под огромным давлением немецкого бизнеса, который уже третий год требует снятия санкций из России», - отмечает он.

В то же время, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что и в случае победы Социал-демократической партии во главе с Мартином Шульцем, кардинальных изменений в политике Германии по отношению к Украине ожидать не стоит. Даже если учитывать, что в рядах социал-демократов достаточного много членов, выступающих за восстановление «нормальных» отношений с Россией, в том числе, за счет территориальной целостности Украины. «Если даже победит Социал-демократическая партия во главе с Шульцем, и они будут создавать коалицию, то для Украины это также не выглядит проблемным. Поскольку Шульца считают другом Украины, у него неплохие отношения с Порошенко еще со времен, когда Шульц возглавлял Европарламент, он имеет принципиальную позицию по украинскому вопросу», - отмечает Фесенко.

Ориентироваться на персоналии советуют и Александр Сушко, и Алексей Гарань. Оба они напоминают о разногласиях действующего главы МИД Германии, бывшего лидера Социал-демократов Зигмара Габриэля с нынешним канцлером Ангелой Меркель. Речь идет о том, что Гарбиэль несколько раз вступал с ней в очные и заочные дискуссии о том, каким образом и при каких условиях смягчать или снимать санкции с России. И, к счастью для Украины, сейчас Социал-демократы идут на выборы, возглавляемые не Габриэлем, а Шульцем.

«И если говорить об основных кандидатах на пост канцлера, а это - Меркель и Шульц, то между ними я не вижу существенных отличий по украинско-российскому вопросу. Поэтому я здесь не вижу какого-то большого риска», - говорит Сушко.

Что же касается того факта, что партийцы из лагеря Шульца больше прислушиваются к аргументам России, то, по его словам, сегодня ситуация в Германии и в Европе такова, что большинство в Бундестаге «пытается демонстрировать определенное единство в этом вопросе, от которого, собственно, зависит лидерство Германии в Европе в целом».

Отдельно стоит напомнить и о малых партиях, с которыми, потенциально, могут создавать коалицию двое крупнейших игроков. По словам Алексея Гараня, и Зеленые, и Свободные демократы – не несут угроз Украине, поскольку занимают проукраинскую позицию. В частности, фамилии самых известных представительниц немецких Зеленых – Ребекки Хармс и Марилуизе Бек – хорошо известны в Украине. Что касается Свободных демократов, то ранее они, по крайней мере, на уровне риторики, говорили даже о перспективах членства для Украины в ЕС. Новый же глава партии Кристиан Линднер недавно намекнул, что конфликт в Крыму стоит «закапсулировать», поскольку то состояние, в котором находится полуостров, можно считать «долгосрочным временным состоянием». Вместе с тем, эксперты полагают, что это мнение никак не повлияет в целом на политику партии по отношению к Украине.

Говоря о малых партиях, не стоит сбрасывать со счетов и появление на электоральном поле нетрадиционных для Германии политических сил, которые, по словам Березовца, имеют шансы пройти в Бундестаг. Речь идет о партии Альтернатива для Германии, которая занимает жесткую антииммигрантскую политику и ведет антиисламскую риторику, а также о Левой партии (бывшие коммунисты). «Эти лево- и праворадикальные движения, которые занимают пропутинскую позицию, на фоне разочарования общей иммиграционной политикой немецкого правительства, имеют шанс войти в Бундестаг», - считает Тарас Березовец.

Вместе с тем, считать, что количество мест в немецком парламенте, которые эти партии могут получить, сколько-нибудь значимыми, не стоит.

«У Германии намного ниже угроза прихода к власти националистических сил и евроскептиков, их силы в Германии гораздо слабее, чем в соседней Австрии или Франции, или во многих других странах», - добавляет Александр Сушко.

На сегодняшний день, за неделю до даты голосования, эксперты сходятся во мнении, что наибольшие шансы одержать победу на выборах в Германии имеет ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. И это будет означать, что евроскептики проиграли. Европа могла «посыпаться» после Brexit, но этого не случилось. Европа выстояла на президентских выборах во Франции, когда существовала большая угроза тому, сможет ли вообще победить проевропейский кандидат. Европа выстоит и после парламентских выборов в Германии, которая давно превратилась в лидера Евросоюза, задающего тон в европейских делах.

Константин Гончаров