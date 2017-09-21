Поддержка партии Меркель снизилась за три дня до выборов

Уровень поддержки Христианско-демократического союза немецкого канцлера Ангелы Меркель снизился на один процентный пункт за три дня до выборов, однако политическая сила до сих пор уверенно сохраняет лидерство. Согласно данным опроса GMS, консерваторы Меркель получат 37% голосов избирателей, сообщает Reuters.

Читайте такжеМеркель второй раз за неделю забросали помидорамиУльтраправая партия "Альтернатива для Германии", которая, по прогнозам, впервые пройдет в Бундестаг, может рассчитывать на 10% голосов избирателей – ее поддержка выросла на два процентных пункта.

"Свободной демократической партии" и немецким "Левым" прогнозируют по 9%, "Зеленым" - 8%.

Довольно значительным остается количество избирателей, не определившихся или тех, которые не будут принимать участия в голосовании – таких 34%.

Выборы в Бундестаг Германии состоятся 24 сентября.