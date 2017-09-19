Эксперты провели анализ видеозаписей случайного удара ракетами на полигоне в РФ (фото, видео)

Эксперты из команды Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованиями военных конфликтов, провели анализ видеозаписей удара ракетами вертолета Ка-52.

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На видео последствий пуска ракет видно КАМАЗ с КУНГом (предположительно, командно-штабную машину) с военным кодом "43" на номерах.

"Данный код указывает на принадлежность к бывшему Ленинградскому военному округу, который был расформирован в 2010-м и вошёл в состав Западного военного округа", - отмечают в CIT.

В результате авиаудара также пострадал автомобиль "Нива". Его номерные знаки указывают на принадлежность к службе специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.

"По сравнению с видео момента удара на видео его последствий отсутствует стоявший рядом джип и присутствуют два микроавтобуса. Это говорит о том, что между двумя видео прошло некоторое время, и пострадавших (которых, по данным справки, было трое) могли успеть эвакуировать", - говорится в сообщении экспертов.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не на "Западе-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.