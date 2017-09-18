Тиллерсон и Лавров проведут встречу в кулуарах Генассамблеи ООН

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передает Reuters.

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Однако, Госдеп не сообщил никаких подробностей относительно того, какие темы будут обсуждать Тиллерсон и Лавров.

Среди возможных тем, отмечает Reuters - ядерная сделка с Ираном 2015 года, гражданская война в Сирии, а также ядерная и ракетная программы Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября во время телефонного разговора министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем США Рексом Тіллерсоном необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей. Также собеседники обсудили текущую ситуацию по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле".