Тиллерсон и Лавров проведут встречу в кулуарах Генассамблеи ООН
Госдеп не сообщил, о чем именно будут говорить Тиллерсон и Лавров.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передает Reuters.
Читайте такжеГоссекретарь США не хочет эскалации в отношениях с Россией
Однако, Госдеп не сообщил никаких подробностей относительно того, какие темы будут обсуждать Тиллерсон и Лавров.
Среди возможных тем, отмечает Reuters - ядерная сделка с Ираном 2015 года, гражданская война в Сирии, а также ядерная и ракетная программы Северной Кореи.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября во время телефонного разговора министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем США Рексом Тіллерсоном необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей. Также собеседники обсудили текущую ситуацию по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле".