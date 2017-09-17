Лавров и Тиллерсон обсудили необходимость активизации усилий по выполнению Минских соглашений – МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей.

Как сообщается на странице МИД РФ в Facebook, телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся в субботу, 16 сентября, по американской инициативе.

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«Затрагивалась необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины», - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили текущую ситуацию по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве.