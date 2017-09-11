РосСМИ сообщили о новых возможных ограничениях для американских дипломатов

В РФ планируют лишить дипломатов США возможности пользоваться выделенными парковками у зданий дипмиссий США в Москве и других российских городах. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Издание отмечает, что Москва может также лишить американских дипломатов возможности пользоваться парковками у зданий дипмиссий США в Москве и других российских городах.

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Также Кремль может добавить еще два пункта - в оккупированных Севастополе и Симферополе.

Также не исключается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым разрешено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва приведет условия работы дипломатических миссий России в США и США в России до полного паритета.

31 августа в США поставили требование перед РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек по состоянию на 1 сентября.